Erbakan: Erken seçim önümüzdeki yıl! Üye sayımızın 7 katı oyumuz var, bizim baraj sorunumuz yok!

Kahramankazan ziyaretinde ilk olarak partisinin yeni ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Erbakan, erken seçimle ilgili soru üzerine "Erken seçim önümüzdeki sene diyebileceğimiz kadar yaklaştı. Dolayısıyla zamanında yapılsa bile son derece sınırlı bir zaman kaldı. Bu sebeple biz her pazar seçim olacakmış gibi Türkiye genelinde, bugün burada yaptığımız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin seçimlerde aldığı oy oranlarına ve üye sayısına dikkati çekerek, "Biz tabii Yeniden Refah Partisi olarak 500 bin civarında bir üye ile yüzde 7 oy aldık. 260 bin üye ile de yüzde 3 civarında bir oy almıştık 2023 seçimlerinde. Bu açıdan baktığınızda üye sayımızın yaklaşık 7 katı kadar oy alıyoruz. Dolayısıyla bizim bir baraj sorunumuz, kaygımız yok." ifadelerini kullandı.

İTTİFAKLARA KAPIMIZ AÇIK

Buna rağmen parlamento seçimlerine yönelik ittifaklara kapıyı kapatmadıklarını belirten Erbakan, seçmen tabanı ve söylemleri birbirine yakın partilerin bir araya gelmesinin siyasi bir sinerji oluşturabileceğini söyledi.

Erbakan, daha sonra 29 Mayıs ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretleri sırasında DMD hastası bir çocuğun ailesiyle görüşen Erbakan, aileye destek sözü verdi.