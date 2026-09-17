AB çocuklar için harekete geçti! Büyük cezalar yolda

Yaşa göre farklı kurallar uygulanabilir Teklif, çocukların yaşlarına göre farklı erişim koşulları belirliyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcıların kendi hesaplarını açmasına izin verilmesi planlanırken 13 ve 14 yaşındaki çocuklar için hesapların ebeveynler tarafından oluşturulabilmesi öngörülüyor. Bu hesaplarda iletişim kurulabilecek kişiler sınırlandırılacak ve katı zaman kısıtlamaları uygulanacak.