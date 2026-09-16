Döner, sucuk ve kıyma... Kurallar sil baştan.. Resmi Gazete'de yayımlandı... Kasapların Başkanı düzenlemeyi yorumladı

Öte yandan yeni düzenlemeyle tüketicinin aldığı dönerin türünü daha kolay ayırt etmesi amaçlanıyor. Ürün adında, dönerin çeşidine göre "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma" ifadelerinin bulunması zorunlu olacak. Bu ifadeler ürün adıyla aynı renk ve yazı karakterinde kullanılacak. Kıymadan elde edilen köfte ve burger gibi hazırlanmış kırmızı et karışımlarında toplam et proteini en az yüzde 10 olacak. Yağ oranı yüzde 25'i, tuz oranı ise yüzde 2'yi geçemeyecek. Bu ürünlerde protein tozu, protein hidrolizatı ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin kullanımına izin verilmeyecek. Baharat, ekmek ve galeta unu gibi bileşenlerden gelebilecek nişasta ve bitkisel protein miktarı toplamda yüzde 5'i aşamayacak. Sucukta toplam et proteini oranı en az yüzde 15 olacak. Toplam et proteinindeki kolajen bağ doku proteini oranı ise en fazla yüzde 20 olarak belirlendi. Sucukta nem ve yağ miktarlarının toplam proteine oranına da sınır getirildi. Ürünün pH değeri en fazla 5,4 olabilecek. Isıl işlem görmüş sucukta ise toplam et proteini en az yüzde 13, kolajen bağ doku proteini oranı en fazla yüzde 25 olacak. PASTIRMA VE KAVURMA Pastırmada çemen hariç nem oranı en fazla yüzde 50, çemen miktarı ise en fazla yüzde 10 olacak. Kavurma ve kıyma kavurmada nem oranı yüzde 45'i, tuz yüzde 3'ü, yağ oranı ise yüzde 30'u geçemeyecek. Bu ürünlere gıda katkı maddesi eklenemeyecek. KANATLI KIYMA SADECE DONDURULMUŞ SATILACAK Kanatlı kıyma ve kanatlı kıyma kullanılarak hazırlanan kanatlı eti karışımları sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilebilecek. Kanatlı köfte ve burgerde toplam et proteini en az yüzde 10, yağ oranı en fazla yüzde 15 olacak. Kanatlı eti dönerinde ise yağ oranı yüzde 15'i, tuz oranı yüzde 2'yi geçemeyecek ve toplam et proteini en az yüzde 14 olacak. ETİKETLERDE ZORUNLU OLAN İFADELER Yeni düzenlemeyle tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik etiket kuralları da genişletildi. Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması halinde etikette "Baş eti içerir." ifadesi yer alacak. Mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılan ürünlerde de bu durum etikette ve bileşenler listesinde belirtilecek. Üründe kullanılan hayvansal yağın hangi hayvan türüne ait olduğu da içindekiler bölümünde yazılacak. Çemeni sıyrılarak satılan pastırmalarda ise "Çemeni sıyrılmıştır." ifadesinin kullanılması gerekecek. "YÜZDE 100 DANA ETİ" İFADESİNE YASAK Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlerinde marka dahil olmak üzere "yüzde 100", "yüzde 100 dana eti" veya "yüzde 100 göğüs eti" gibi ifadeler ve bunları çağrıştıran logolar kullanılamayacak. Kıyma etiketlerinde yağ oranı ile kolajen bağ doku proteini/et proteini oranına ilişkin bilgilerin temel görüş alanında bulunması zorunlu olacak. Çiğ kanatlı eti ve kanatlı kıyma ürünlerinin etiketlerinde ise "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır." uyarısı yer alacak. ÜRETİCİLERE SÜRE VERİLDİ Yeni düzenlemeler 16 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak bu tarihten önce faaliyet gösteren işletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya arz edilen ve yeni hükümlere uygun olmayan ürünler ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek. BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor; dönerimizi "yaprak" ve "kıyma" olarak şeffafça etiketliyoruz. Tavuk dönerdeki yağ oranını da 'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"