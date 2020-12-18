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Gündem Karahasanoğlu taburcu oldu!
Gündem

Karahasanoğlu taburcu oldu!

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Kovid 19 sebebiyle tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun 15 gün süren tedavisi tamamlandı. Sevenlerinin duası ve doktorların yoğun gayreti sonrası sağlığına kavuşan Karahasanoğlu hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:58:00 - 2020-12-18 16:17:10
Karahasanoğlu taburcu oldu!

 Haber Merkezi 

Türk basınına yön veren ve milli bir çizgiye gelmesinde kutup yıldızı görevi gören Akit Medya Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu sağlığına kavuştu.

Kovid 19 teşhisiyle İstanbul Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 15 günlük bir tedavi süreci geçiren Karahasanoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Milyonlarca insanın duasıyla ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretiyle sıhhatine kavuşan Karahasanoğlu tedavisinin kalan kısmını evde görecek. Akit Medya ailesi olarak İcra Kurulu Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, koronavirüs sebebiyle tedavi gören tüm vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ise bu süreçteki çabaları için teşekkür ediyoruz.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

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