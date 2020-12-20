Karagümrük'ten transfer bombası! Jack Wilshere...

Transferler ile adından söz ettiren ve son olarak kadrosuna Borini ile Emre Çolak'ı dahil eden Fatih Karagümrük, bir flaş transferin daha peşinde.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ile Andrea Bertolacci'den birisini kadrosuna katacak. İki futbolcunun da bonservisleri elinde bulunduruyor ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Wilshere'in ismi geçen sezonun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz futbolcu son olarak West Ham'da oynamıştı.