Karagümrük'ten stat tepkisi!
Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Atakaş Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynaması üzerine zehir zemberek bir açıklama yayınladı.
Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Atakaş Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynaması üzerine zehir zemberek bir açıklama yayınladı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sezon sonuna kadar dile getirdiğini söyleyen Kırmızı-Siyahlı kulüp, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Stad yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin onarılamaz hasarlar alacağı aşikardır." açıklamasını yaptı.