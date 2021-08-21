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Spor Karagümrük'ten stat tepkisi!
Spor

Karagümrük'ten stat tepkisi!

Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Atakaş Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynaması üzerine zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:47:00 -
Karagümrük'ten stat tepkisi!

Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Atakaş Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynaması üzerine zehir zemberek bir açıklama yayınladı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sezon sonuna kadar dile getirdiğini söyleyen Kırmızı-Siyahlı kulüp, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Stad yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin onarılamaz hasarlar alacağı aşikardır." açıklamasını yaptı.

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