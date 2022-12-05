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Spor Karagümrük’ten ayrıldı iddialar peş peşe geldi! Caner Erkin için bomba iddia
Spor

Karagümrük’ten ayrıldı iddialar peş peşe geldi! Caner Erkin için bomba iddia

Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin’in hakkında transfer iddiarı gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:41:00 -
Karagümrük’ten ayrıldı iddialar peş peşe geldi! Caner Erkin için bomba iddia

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in ismi transfer dedikodularındaki yerini aldı. Karagümrük ile 43 maça çıkan Caner Erkin 1 gol atıp 10 asist yaptı. Caner Erkin'in takımıyla yollarını ayırmasının ardından iddialar ise peş peşe gelmeye başladı.

Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'e teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Caner Erkin'i listesine aldığı ileri sürüldü. Hatta Galatasaraylı taraftarlar bu iddianın ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ikiye bölündü. Kimi Caner transferini doğru bilirken kimi ise bunun kesinlikli yanlış olacağını ifade etti.

2022-2023 sezonunda 6 asist yapan Caner erkin, Süper Lig'de Asist Krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

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