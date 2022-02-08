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Spor Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Karagümrük Konyaspor maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Karagümrük Konya maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 19:00:00 - 2022-02-08 19:51:49
Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı başladı. Karagümrük zorlu maçta Konyaspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Karagümrük-Konyaspor maçı 17.30'da başladı. Mücadele Karagümrük'ün 5-4 üstünlüğüyle sürüyor.

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