Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Karagümrük Konyaspor maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Karagümrük Konya maçı ne oldu?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı başladı. Karagümrük zorlu maçta Konyaspor’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Karagümrük-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Karagümrük-Konyaspor maçı 17.30'da başladı. Mücadele Karagümrük'ün 5-4 üstünlüğüyle sürüyor.