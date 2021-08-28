Karagümrük, Adem’i de istiyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Utku ve Lens'i kadrosuna kattıktan sonra, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Adem Ljajic'i de kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Utku ve Lens'i kadrosuna kattıktan sonra, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Adem Ljajic'i de kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Siyah-Beyazlılar'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Sırp yıldız Adem için Karagümrük'ün devreye girerek bu transferi bitirmek istediği aktarıldı.
Kadrosunu son olarak Emre Mor ile güçlendiren Karagümrük, siyah beyazlıların Alex Teixeira transferinden sonra kadro planlamasında ikinci plana düşen 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
2018 yılından beri Beşiktaş'ın formasını giyen Ljajic'in, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.