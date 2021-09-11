  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karagümrük, Adana'yı parçaladı
Spor

Karagümrük, Adana'yı parçaladı

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı mücadeleden 4-0 üstünlükle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 18:59:00 -
Karagümrük, Adana'yı parçaladı

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı mücadeleden 4-0 üstünlükle ayrıldı.

İlk yarıda ev sahibi takım adına sahneye çıkan Aleksandar Pešić, 14' ve 24'te 2-0 öne çekti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan Karagümrük 58'de Bertolacci ile farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada son noktayı 79'da attığı golle Karamoh koydu.

Fatih Karagümrük rakibi karşısında galibiyete rahat uzanırken puanını 7 yaptı.

Adana Demirspor ise ligdeki 4. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Mavi-Lacivertliler, 4. maçta 2. kez yenilgiye uğradı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay