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İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

Uzun ömürlü toplumlarından biri olan İspanyolların mutfaklarından bir an olsun eksik etmedikleri yiyecek ömrü uzatıyor. Adeta "sıvı altın" olarak gördükleri o mucizevi besin; kalpten beyne, hücresel yenilenmeden sindirime kadar sağlığa kalkan oluyor. İşte İspanyolların uzun yaşam şifreleri... Çorba yaparken yiyin.

#1
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

Yaşam süresi en yüksek ülkelerden biri olan İspanya'da herkes her gün bu besini tüketiyor! Düzenli tüketildiğinde vücuttaki iltihabı söndüren, hücre yaşlanmasını geciktiren ve kalbi koruyan o besinin faydalarını bir araya getirdik.

#2
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

Dünyanın en sağlıklı ve en uzun ömürlü popülasyonlarından birine sahip olan İspanya'nın bu başarısı tesadüf değil. Akdeniz diyetinin kalbinde yer alan ve İspanyolların adeta "sıvı altın" olarak adlandırdığı o mucizevi besin: Zeytinyağı!

#3
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

İspanya, dünyada zeytinyağı üretiminde birinci sırada yer alırken, kişi başına düşen yıllık zeytinyağı tüketiminde de zirvedeki ülkelerden biri. Peki, İspanyolların her öğünde cömertçe kullandığı bu besin sağlıklı ve uzun yaşamın kapılarını nasıl aralıyor? İşte İspanyolların uzun ömür sırrı ve zeytinyağının sağlığa 5 dev faydası:

#4
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

1. Kalp ve Damar Dostu (Sızma Güç) Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri (özellikle oleik asit) bakımından oldukça zengindir. İspanyolların mutfağından eksik etmediği sızma zeytinyağı, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) korur. Bu durum, İspanya'da kalp krizi ve felç riskinin diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük olmasını sağlar. 2. Hücre Yaşlanmasını Geciktiriyor (Antioksidan Deposu) Zeytinyağının içinde bulunan E vitamini ve polifenoller, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. İspanyolların ilerleyen yaşlarına rağmen diri ve sağlıklı kalmalarının en büyük nedenlerinden biri, hücresel düzeydeki bu antioksidan korumasıdır. 3. Beyin Sağlığını ve Hafızayı Koruyor Yapılan araştırmalar, düzenli zeytinyağı tüketiminin Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. İspanyol diyetindeki zeytinyağı, beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirerek zihinsel berraklığı yaşlılıkta bile korumaya yardımcı oluyor. 4. Sindirimi Düzenliyor ve Bağırsak Mikrobiyomunu Besliyor İspanyollar zeytinyağını sadece yemeklerde değil; kahvaltıda domatesli ekmeğin (Pan con Tomate) üzerine dökerek veya çiğ olarak tüketir. Bu alışkanlık sindirim sistemini yumuşatır, mide asidini dengeler ve bağırsaktaki dost bakterileri destekleyerek güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur.

#5
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

5. Kronik İltihabı Söndürüyor Zeytinyağında doğal olarak bulunan oleocanthal adlı bileşik, vücutta tıpkı doğal bir ağrı kesici ve iltihap kurutucu gibi çalışır. Kronik enflamasyon; kanser, şeker ve eklem hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın temel sebebi olduğundan, zeytinyağı tüketimi bu hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

#6
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

İSPANYOL USULÜ İPUCU: İspanyollar zeytinyağını sadece pişirme yağı olarak değil, lezzet artırıcı bir "sos" gibi kullanırlar.

#7
Foto - İspanyollar doğruluyor... Kalbi koruyan o mucizevi besin zeytinyağı: Uzun ömrü uzatıyor

Çorbaların, ızgara sebzelerin ve hatta taze ekmeğin üzerine son dokunuş olarak eklenen soğuk sıkım sızma zeytinyağı, ısıl işlem görmediği için tüm besin değerini korur.

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