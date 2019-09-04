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Karaduman, son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman (68) son yolculuğuna uğurlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:25
Karaduman, son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman (68) son yolculuğuna uğurlandı.


Rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybeden Karaduman’ın cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedildi.


Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baro Başkanı Enver Han, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, siyasi partilerin temsilcileri, Karaduman’ın ailesi ile meslektaşları katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:25
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