Karadenizlinin fındığını Karadeniz yuttu

Ordu’nun Ünye, Samsun’un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yüksek kesimlerden gelen sel suları tonlarca fındığı denize döktü.

Son iki gündür aşırı yağışlar Ordu ve Samsun’u etkisi altına aldı. Samsun’un Terme ve Salıpazarı ilçeleri ile Ordu’nun Ünye ilçesi yüksek kesimlerden gelen sel sularının etkisiyle fındık bahçelerindeki harmanı da denize döktü.

Terme ve Ünye’nin sınırı olan Akçay mevkisi deresinden akan tonlarca fındık sahil şeridinde parça parça adacıklar oluşturdu. İlçenin yüksek yerlerinden de görülen denizin içindeki fındıklar ise 50 tona yakın olduğu söyleniyor.

Kendi fındığının da sele gittiğini söyleyen çiftçi Yusuf Çoban, "Yaklaşık bir haftadır yağan yağmurdan dolayı son iki gündür şiddetini arttırdı. Tabii, yağmurun etkisiyle beraber Akkuş Çaybaşı ve İkizce ile Samsun’un Salıpazarı ve Terme ilçesinde gelen sel suları benimde fındığım olmak üzere denize döktü. Selden dolayı bayağı zarar gören çiftçilerimiz var. Kaç tanedir bilemeyiz ancak zarar çok büyük olduğunu biliyoruz. Yukarı kesimlerde fındıklar bir haftadır toplanamadığı için dibine inmiş. Aşırı sel ile birlikte ne kadar fındık varsa denize aktı. Benim kendi bahçemde de zararım var. Benim de fındığın bir bölümü sel sularıyla beraber denize boşaldı" dedi.