Karadeniz'in en büyük mezbahası hazır

Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik et üretimi yapabilecek donanıma sahip ve günlük 200 adet büyükbaş ve 300 adet küçükbaş kapasiteli mezbaha Kurban Bayramı süresince 15 personel ve 10 araçla vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca günlük 1000 adet büyükbaş ve 1000 adet küçükbaş hayvanın barınabildiği Hayvan Toplama ve Satış Merkezi'nin kapasitenin bu bayramda yüzde 100 dolu olması bekleniyor.

Sağlık kurallarına uygun, tam donanımlı, hijyenik bir tesis

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde hizmete açılan Fatsa Kapalı Hayvan Mezbahası ile Hayvan Toplama ve Satış Merkezi toplam 34 bin 760 metrekare alan üzerine inşa edildi. Mezbaha içerisinde 8 adet büyükbaş ve 5 adet küçükbaş padoku bulunuyor. Alan içerisinde mezbaha binası, padok binası, hayvan pazarı binası, idari bina, nizamiye binası gübre deposu, deri deposu, kan deposu ve arıtma tesisi ile kesim makinaları yer alıyor. Kurban Bayramı süresince günlük 200 adet büyükbaş ve 300 adet küçükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilecek. Kesimler 2 veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Hayvan Toplama ve Satış Merkezi'nde kapasitenin yüzde 100 dolu olması bekleniyor. Bu tesiste günlük 1000 adet büyükbaş ve 1000 adet küçükbaş ile vatandaşlara hizmet verecek.

“Çok temiz ve kaliteli bir tesis”

Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik kesimin yapıldığı tesisten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, “Öncelikle böyle bir tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok temiz ve kaliteli bir tesis. Her şey sistemli işliyor. Bir taraftan kurbanlık hayvanımızı veriyoruz, diğer taraftan kesilmiş ve parçalara ayrılmış olarak geri alıyoruz. İlimize yakışır bir tesis. Bizler çok memnunuz. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kesim için randevu alın

Vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesinin 7 ilçede bulunan 8 kesim yerinden kurban kesim sırası almak için arayabilecekleri telefon numaraları ise şöyle:

1-Altınordu Mezbahası İletişim: 0533 601 3022

2-Eskipazar Kurban Kesim Ünitesi İletişim:0532 657 16 30

3-Akkuş Mezbahası İletişim: 0535 707 7877

4-Fatsa Mezbahası İletişim: 0546 571 27 86

5-Gölköy Mezbahası İletişim: 0532 605 02 34

6-Ünye Mezbahası İletişim: 0542 235 57 52

7-Aybastı Mezbahası İletişim: 0533 497 19 50

8-Kabadüz (Çambaşı) Mezbahası İletişim: 0536 880 25 69