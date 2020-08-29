Karadeniz’den sonra Doğu Akdeniz’i işaret etti! Fatih Erbakan’dan “müjde” açıklaması

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri nihayet netice verdi. Fatih sondaj gemisi, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz buldu. Bulunan rezerv yaklaşık 7 yıl Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacakken, söz konusu gelişme yeni müjdelerin de habercisi oldu. Özellikle Karadeniz’de yeni rezervlerin olduğu bildirilirken, Doğu Akdeniz’den bir müjdenin gelmesinin de an meselesi olduğu belirtiliyor.

Sondaj çalışmalarının yankıları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan beğeni toplayan açıklamalar geliyor. Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişti. Erbakan, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili de önemli yorumlarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin aylık İl Başkanları toplantısında, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da değindi.

“Hükümetimizin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz çıkarma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Erbakan, Yeniden Refah’ın hazırladığı Milli Kaynak Paketleri kitabında da sondaj çalışmalarının vaat edildiğini hatırlattı.

Allah’ın Türkiye’ye verdiği doğal zenginliklerin mali imkana dönüştürülmesinin önemine değinen Erbakan, sondaj çalışmalarını başından beri desteklediklerini ifade etti.

“Doğu Akdeniz'den de yakında güzel haberler gelebilir”

Önceden sondaj çalışmalarının yanlış bölgelerde yapıldığını savunan Erbakan, “Mutlu olduğumuz husus şudur ki Oruç Reis gemimizin yapmış olduğu sismik faaliyetlerin ve Yavuz gemimizin sondaj yapacağını ilan ettiği alanların bizim kaynak paketinde ifade ettiğimiz alanlar olmasıdır” diye konuştu.

Yakında Doğu Akdeniz’den de güzel haberler gelebileceğini belirten Fatih Erbakan, “Karadeniz'de bulunan rezervlerin daha büyüğü çıkma ihtimalini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.