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Dünya Karadeniz'deki Kerç Boğazı Ro-Ro gemilerine kapatıldı! Rusya tarafından tır ve yolcu taşıyor
Dünya

Karadeniz'deki Kerç Boğazı Ro-Ro gemilerine kapatıldı! Rusya tarafından tır ve yolcu taşıyor

Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nın Rusya tarafından Ro-Ro (TIR taşıyan) ve Ro-Pax (TIR ve ylocu taşıyan) gemilerine kapatıldığı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 20:01:00 - 2022-11-04 20:12:29
Karadeniz'deki Kerç Boğazı Ro-Ro gemilerine kapatıldı! Rusya tarafından tır ve yolcu taşıyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği UND, üyelerine yaptığı bir duyuruda, Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nın Rusya tarafından Ro-Ro (TIR taşıyan) ve Ro-Pax (TIR ve ylocu taşıyan) gemilerine kapatıldığı uyarısında bulundu.

UND'nin web sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

"Rus muadil Derneği ASMAP’dan ve hattı işleten gemi şirketlerinden alınan bilgiye göre, Rusya Federasyonu ilgili makamlarının aldığı karar doğrultusunda

Kerch boğazı Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin geçişine kapanmıştır.



Bu alınan karar sebebiyle, halihazırda yüklü TIR’ları taşıyan Karasu ve Samsun hatlarından Kerch Boğazı geçilerek varılan Rus limanlarına kalkan Ro-Ro / Ro-Pax gemilerinin seferleri devam edemeyecektir.

Türkiye ve Rusya arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığının devamı Gürcistan-Rusya ve Azerbaycan-Rusya sınırlarından mümkün olup, anılan sınır kapılarında ise uzun bekleme süreleri ile karşılaşılmaktadır.

Gürcistan-Rusya sınırında bekleyen ve Gürcistan içinde TIR’larımız sınır trafik yoğunluğu sebebiyle bekletilmektedir.

Azerbaycan-Rusya sınırında ise Rusya’ya girmek üzere bekleyen 3.500 üzerinde TIR olduğu belirtilmektedir.

Bu durum sebebiyle, Rusya Federasyonuna ulaşabilmek için tespit edilen minimum 8 - 10 gün bekleme sürelerinin daha da uzayabileceği değerlendirilmektedir.

Yaşanabilecek bekleme süreleri ihracatçılarımızın ve taşımacılarımızın bilgilerine sunulmakla birlikte, Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin faaliyetlerine devamı için talep Derneğimizce ilgili Kurumlara iletilmiş olup, konu ile ilgili olarak muadil Rus Derneği ile iletişim devam etmektedir.

Olası gelişmeler bilahare sektörümüz ile paylaşılacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız." und.org.tr

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