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Karadeniz'deki gerilimde kritik gelişme!

Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Kerç Boğazı gerilimi sonrası Rusya, Azak Denizi'ndeki deniz limanını kısmen açtı.

04 Aralık 2018 Salı 11:31
Karadeniz'deki gerilimde kritik gelişme!

Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik sonrası kontrolüne aldığı Azak Denizi'ndeki deniz limanını kısmen açtı. Ukrayna Kalkınma Bakanı Volodymyr Omelyan, "Berdyansk ve Mariupol limanları üzerindeki blokaj kısmen kaldırıldı. Gemiler limanlara giriş ve çıkış yapabiliyor" dedi. 

Azak Denizi'nde gerginlik

Rusya, 26 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya'nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı.

Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.

FSB'nin yayınladığı ve alıkonulan Ukraynalı denizcilerin sorgulandığı görüntülerde Andrey Draç adlı mürettebat, "Mariupol'a doğru yol alırken Rusya'nın kıyı güvenlik yetkilileri, Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edildiği yönünde uyarıda bulundu" dedi.

NATO, Rusya'ya Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:31
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  2. Ukrayna
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  4. cenevre
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