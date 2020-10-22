Karadeniz'deki doğalgaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Türkiye'deki konutların 25 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.

405 milyar metreküplük keşif

Karanidez'de yapılan sondaj çalışmalarında 320 metreküplük doğalgaz bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, 85 milyar metreküplük ek rezerv keşfediliğini belirterek, toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurmuştu.