  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karadeniz’deki doğal gaz ekonomiye 80 milyar dolar katkı sağlayacak
Ekonomi

Karadeniz’deki doğal gaz ekonomiye 80 milyar dolar katkı sağlayacak

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, “Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü” çalışmasına ilişkin değerlendirmesinde, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin bugünkü rakamlarla ortalama 80 milyar dolarlık ekonomik faydası olduğuna işaret etti. Saygın, bu rakamın Türkiye’nin yıllık toplam enerji ithalatının yaklaşık iki katına eşit olduğunu aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:54:00 -
Karadeniz’deki doğal gaz ekonomiye 80 milyar dolar katkı sağlayacak

Saygın, bulunan kaynağın ithalatı azaltacağına dikkati çekerek, “Gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. Ayrıca doğal gaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam oluşturması öngörülüyor” ifadelerini kullandı. 

Keşfin, Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğiyle birlikte sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Saygın, şu bilgileri paylaştı: 

“320 milyar metreküp yerli doğal gaz, tüm ithal doğal gaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye’nin doğal gaz tüketimini 7 yıl, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl karşılayacak potansiyele sahip. Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğal gazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğal gaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı
Gündem

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Merye..
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı