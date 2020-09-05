Karadeniz’deki doğal gaz ekonomiye 80 milyar dolar katkı sağlayacak

Saygın, bulunan kaynağın ithalatı azaltacağına dikkati çekerek, “Gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. Ayrıca doğal gaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam oluşturması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Keşfin, Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğiyle birlikte sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Saygın, şu bilgileri paylaştı:

“320 milyar metreküp yerli doğal gaz, tüm ithal doğal gaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye’nin doğal gaz tüketimini 7 yıl, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl karşılayacak potansiyele sahip. Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğal gazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğal gaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir.”