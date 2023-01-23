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Ekonomi Karadeniz’de yeni keşif! Başkan Tayyip Erdoğan: Toplam rezerv miktarı Türkiye’nin kasasını dolduracak
Ekonomi

Karadeniz’de yeni keşif! Başkan Tayyip Erdoğan: Toplam rezerv miktarı Türkiye’nin kasasını dolduracak

Hem Karadeniz hem de Akdeniz'de keşif çalışmalarını kesintisiz sürdüren Türkiye, enerji filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2022 yılının son Kabine Toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniş konuşmasında kıymetli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazına ait yeni müjdeler verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 21:20:00 - 2023-01-23 21:34:06
Karadeniz’de yeni keşif! Başkan Tayyip Erdoğan: Toplam rezerv miktarı Türkiye’nin kasasını dolduracak

58 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ KEŞİF

Türkiye’nin enerji filosunun son üyesi olan ‘Mukavemet’ gemisi, Karadeniz tabanındaki operasyonlara katılmak için hazırlığını tamamladı. Filyos Limanı’na demirleyen gemi Şubat ayında ilk görevine çıkacak. Mukavemet, deniz tabanındaki inşa sürecine destek verecek.

Fatih sondaj gemisinin 29 Ekim günü Çaycuma 1 alanında yeni sondajına başladığını hatırlatan Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Çaycuma’da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu sayının üst istikametli revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik alanlardaki misal keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa vakitte yeni sondajlara başlayacağız.” dedi.

TOPLAM REZERV ÖLÇÜSÜ 710 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Daha evvel yapılan 540 milyar metreküplük rezerv keşfinin de ayrıntılı tahliller sonucu 112 milyar metreküp daha arttı belirtildi. Erdoğan, “Bir öbür müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en uzman ve muteber rezerv kıymetlendirme şirketi alanda açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Ayrıntılı tahlil sonucunda daha evvel ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 652 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylelikle 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.” biçiminde konuştu.

GAZIN KIYMETİ 1 TRİLYON DOLARI BULDU

Karadeniz gazının kıymetine ait de konuşan Erdoğan, “Bugünkü sayıyla milletlerarası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok değerli. 85 milyon daima birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük bedelini ülkemize kazandırmanın gururu ve memnunluğu içindeyiz. Akdeniz’deki keşif çalışmalarımıza da tartı vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin dayanağı 2023 ve sonrasında daima yeni muştularla kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.” tabirlerini kullandı. (jurnalci)

 

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