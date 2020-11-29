Karadeniz'de Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de uçuş yapan ABD keşif uçağının, Rus savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD savaş uçağı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağının Karadeniz’de uçuş yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaşması nedeniyle engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, Rus SU- 27 tipi savaş uçağının Güney Askeri Bölgesinden kalkış yaptığı belirtilerek, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya Federasyonu’nun sınırlarının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölgesi’nde SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı hava unsurunun ABD’ye ait Boeing RC-135 tipi uçak olduğunu belirleyerek ona eşlik etti” denildi.

Merkez, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağına yaptığı müdahalenin uluslararası kurallara uygun olduğu ifade ederek, görevini tamamlayan Rus savaş uçağının havaalanına dönüş yaptığını belirtti.