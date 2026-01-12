Karadeniz’de mayın avı başladı: Üç ülkenin ortak filosu göreve çıktı!
Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile kurulan "MCM Black Sea" Görev Grubu, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehlikesine karşı 4 dev savaş gemisiyle denize açıldı.
Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini tehdit eden sürüklenen mayınlara karşı Türkiye liderliğinde başlatılan operasyonda yeni bir safhaya geçildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu’nun 8. aktivasyon süreci kapsamında harekete geçtiğini açıkladı.
9 Ocak 2026’da İstanbul Umuryeri’nde toplanan 4 askeri gemi, hazırlıklarını tamamlayarak 10 Ocak sabahı Karadeniz sularına açıldı.
TÜRK KOMUTASINDA KRİTİK GÖREV
Görev grubunda Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi, Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu, Bulgar mayın tarama gemisi BGS Priboy ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık yer alıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki filo, sürüklenen mayınları tespit edip imha etmenin yanı sıra üç ülke donanması arasındaki uyumu artırmak için ortak eğitimler de gerçekleştirecek.
BURGAZ VE KÖSTENCE LİMANLARI ZİYARET EDİLECEK
19 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek olan görev kapsamında, gemiler denizdeki operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra Bulgaristan’ın Burgaz ve Romanya’nın Köstence limanlarını ziyaret edecek.
MSB, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak adına bu iş birliğinin kritik önemde olduğunu vurguladı.
Uzmanlar, özellikle son dönemde Karadeniz'deki mayın riskinin ticari gemiler için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.