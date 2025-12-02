Karadeniz'de İHA hareketliliği! Rusya saldırıyı duyurdu
Rusya'dan yapılan açıklamada "MIDVOLGA-2 tankerine İHA saldırısı düzenlendi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorflot), MIDVOLGA-2 tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, gemide ağır bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.
Rosmorflot'tan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de bugün saldırıya uğradığı belirtilen MIDVOLGA-2 tankerinin durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.
Geminin Karadeniz'de TSİ 08.00'de İHA saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Geminin üst yapısında hafif hasar meydana gelirken, gemi su almadı. Sinop Limanı'na kendi başına hareket eden gemide yaralı bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin Sinop'a doğru seyrettiği belirtilmişti.