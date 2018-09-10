Karadeniz'de fırtına çıktı, palamut fiyatı arttı

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte, balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Karadenizde bolluk yaşanan ve fiyatı 7,5 ile 10 lira arasında satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle arttı. Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle sınırlı avlanan palamut tezgahlarda 12,5 liraya satılmaya başlandı.

Fiyatların vatandaşın bütçesini zorlayabileceğini ifade eden balıkçı Galip Ayata, palamut fiyatlarının 12,5 liraya çıktığını söyledi. Galip Ayata, "Gönlümüz istiyor ki her vatandaş gelsin buradan balığını alsın. Bütçeye biraz uygun değil ama biz isteriz ki palamut 5 ila 7,5 lira olsun" dedi.

Hami Çolak da "Palamut bu yıl güzel geldi. İlk çıktığında çok ucuzdu şu an daha pahalı. Biz daha düşecek diye beklerken fiyatı arttı. Vatandaşlarımız balığı alamıyor, zorlanıyor" diye konuştu.

