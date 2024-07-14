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Gündem Karadeniz’de deprem oldu! Giresun’da hissedildi
Gündem

Karadeniz’de deprem oldu! Giresun’da hissedildi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:38:00 - 2024-07-14 13:43:43
Karadeniz’de deprem oldu! Giresun’da hissedildi

Karadeniz’de saat 12.23’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 12.23’te Karadeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.

Giresun Üniversitesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, hasara yol açacak bir deprem olmadığını belirterek, "Rasathane verilerine göre Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Giresun sahil kesimlerinde hissedildi. Ancak bu Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız bir sarsıntıydı. Asıl yıkıcı özelliği bulunan Giresun’un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerinin de risk altında olduğu Kuzey Anadolu fay hattıdır. Ancak bugünkü sarsıntı Karadeniz’de zaman zaman meydana gelen kırılmalardır. Bu tamamen Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız kırılmalardır. Korkulacak, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

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