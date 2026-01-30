Karadeniz’de 662 futbol sahası büyüklüğünde dolgu yapıldı! İşte huzurlarınızda 'Yeni Rize'

Doğu Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize'de, milyonlarca ton taşın kullanılması ile oluşturulan deniz dolgulu alanlarda pek çok proje hayat buluyor. Türkiye'nin yüz ölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize'ye kazandırıldı. Kentin çehresini değiştiren lojistik liman, millet bahçesi ve şehir hastanesi projelerindeki son durum, dronla görüntülendi.

Dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşmanın yanı sıra devasa projelere yer temini noktasında sıkıntıların yaşandığı Doğu Karadeniz'de, deniz dolgulu alanlar inşa ediliyor. Deniz dolgusuyla elde edilen kara parçalarında; özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın havalimanından hastaneye, ulaşımdan, millet bahçesine, sosyal yaşam alanından lojistik liman gibi stratejik yatırımlara kadar pek çok projesi hayata geçiyor. 100 milyon tona yakın taş kullanılarak, Türkiye'nin deniz dolgusu ile inşa edilen 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmet verdiği Rize'de, deniz dolgusu üzerinde şehir hastanesi ve lojistik limanın yanı sıra millet bahçesi de yükseliyor.

DENİZE DOLGUYLA YAKLAŞIK 473 HEKTAR KAZANILDI

Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş kullanılarak, 877 bin metrekare alan elde edildi. Kentte deniz manzaralı 1053 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesi için de 10 milyon taş denize döküldü ve 350 bin metrekare alan kazanıldı, kıyıya ayrıca 14 bin beton blok yerleştirildi.

Bünyesinde bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi ile sosyal donatı alanlarının yer alacağı millet bahçesi projesinde ise dolguyla 500 dönüm alan elde edildi. Türkiye'nin yüz ölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize'ye kazandırıldı. Kentin çehresini değiştiren projelerdeki son durum, dron kamerasına yansıdı. Lojistik liman projesinin 2026'nın 3'üncü çeyreğinde tamamlanması, şehir hastanesinin 2026 sonunda, çalışmalarında sona gelinen millet bahçesinin birinci etabının ise şubat ayında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABINDA SONA GELİNDİ

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehrin sosyal alan olarak en büyük yeşil alanı olacak olan millet bahçesi projesine ilişkin, "Millet bahçesi, eski dolgu alanıyla birlikte ele alındığında yaklaşık 500 dönümlük devasa bir alanı kapsıyor. Şu anda 200 dönümlük birinci etapta sona yaklaştık. Şubat ayı gibi bu alanı tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaların bitmesi ile birlikte arkadaki mevcut tesislerin ön taraftaki yeni zemine geçiş sürecini başlatabileceğiz. İkinci etapta yer alan alanın ise bu yılın ortalarına doğru ihalesinin yapılarak imalat sürecine geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

DENİZ DOLGUSU MECBUR MU?

Kentte deniz doldurulmasının mecburiyet olduğunu ifade eden vatandaşlardan Alptekin Atilla Çelik, "Deniz dolgusu deyince aklımıza ne geliyor? Şehrin genişlemesi, şehrin büyümesi geliyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli problemlerinden biri de alan olmaması. Şehir genişleyemiyor, zaten arka tarafta dağlara dayanmış. Mecburiyetten, mecbur deniz doldurarak da biraz daha alan genişletme; yaşam alanını sağlama, sosyal donatı sağlama. Doğu Karadeniz için yapılabilecek en büyük projelerden birisidir bu. Düz arazi yok; her yer engebe. Bu şekilde denizin doldurulmasıyla daha düz, daha temiz alanlar elde edilip, buraların hem insanların yaşam alanı olarak hem de insanları yaşatacak diğer faaliyetler için katkıda bulunacağına inanıyoruz. Tüm projeleri destekliyoruz" dedi.

“DOĞRU OLAN TABİİ Kİ…”

Dağların, kentte yatırımlar için elverişli olmadığını söyleyen Murat Yemiş de "Bizim Karadeniz Bölgesi çok engebeli bir yapıya sahip olduğu için ister istemez yatırımların denizi doldurularak yapılması gerekiyor. Bölgemize yatırım çekmek için dağlara, vesaire herhangi bir yatırım yapılamıyor. Bir yapsan dahi heyelandır, vesairedir götürüyor. Doğru olan tabii ki denizlerin dolgu yapılıp, yatırım yapılması. Ama altyapı çalışmasının çok iyi yapılması gerekiyor" diye konuştu.