  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti! Belediyeleri terör yuvasına çevirdiler: DEM’li belediyeler SDG şubesi gibi çalışıyor! Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle! Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin! CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı! Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası! Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay
Gündem

Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela'da, enerji sektöründe onlarca yıllık katı devlet kontrolünü sona erdiren "Organik Hidrokarbonlar Yasası" reformu Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste 2 saat süren tartışmanın ardından oy birliğiyle kabul edilen Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı, Venezuela'da özel sektör katılımının ve yabancı yatırımcının önünün açılması anlamına geliyor.

Yeni yasa, olası ticari ihtilafların arabuluculuk ve tahkim gibi uluslararası alternatif yöntemlerle de çözülmesine imkan tanıyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yasanın ülke genelinde yürütülen titiz bir danışma sürecinin ve değerlendirilen 120'den fazla önerinin ardından kabul edildiğini bildirdi.

 

Fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise "Hidrokarbon Yasası'ndaki bu reform, geleceğimiz ve çocuklarımız adına resmen onaylanmıştır. Zor günlerin ardından refaha ulaşmak için omuz omuza vermeliyiz." ifadesini kullandı.

- "Maduro'nun gelecek vizyonunu barındırıyor"

Bu arada, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için yürüyüş yapan petrol işçileriyle bir araya gelen Rodriguez, "Çok heyecanlıyım, bu yasada Komutan Chavez'in izleri var. Enerji kaynaklarımız üzerindeki egemenliğimizi pekiştiren bu düzenleme, aynı zamanda Maduro'nun gelecek vizyonunu barındırıyor." diye konuştu.

Maduro'ya verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Rodriguez, Venezuela petrol sektörünü dev bir enerji endüstrisine dönüştürmek amacıyla uluslararası en iyi uygulamaları hayata geçireceklerini vurguladı.

 

Venezuela basınına göre, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde 2001'de yürürlüğe giren ve 2006'da devlet kontrolünü artırmak amacıyla revize edilen yasada, bugün tarihi bir değişikliğe gidildi.

- Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Dünya

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda
Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Dünya

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması
Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması

Gündem

Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23