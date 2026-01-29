  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde Mirziyoyev'İ karşılama törenine ezan arası Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır! Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu? İtirafçının korunması Özgür'ü rahatsız etti Narin Güran Davasında flaş gelişme! Birer birer tahliye ediliyorlar 2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor!
İSLAM 30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (30.1.2026) Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٩) يَعْلَمُ خَٓائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(19) Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.

Mü'min Suresi, 40/19)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Gözlerin kötü niyetli bakışı”ndan maksat, bakılması helâl olmayan şeylere veya helâl olmayan şekilde, tarzda bakmak; “kalplerin sakladıkları” ise insanın içinden benimsediği, ancak farklı sebeplerle eylem olarak dışa yansıtmadığı veya yansıtamadığı niyet ve düşünceleridir (Zemahşerî, III, 366). Daha çok ahlâk kitaplarında insanın bütün tutum ve davranışları “uzuvların fiilleri ve kalbin fiilleri” diye ikiye ayrılır.

Allah’ın ilmi her iki fiil alanını da kuşatmıştır. Hz. Peygamber, amellerin niyetlere göre değerlendirileceğini (Buhârî, “Îmân”, 41; Müslim, “İmâre”, 155); bir kimse hayırlı bir iş yapmaya niyet etmekle birlikte herhangi bir engel yüzünden bunu gerçekleştiremese bile yine de Allah’ın ona sevap yazacağını bildirmiştir (Nesâî, “Kıyâmü’l-leyl”, 63; İbn Mâce, “İkāme”, 177). Buna karşılık insan, içinden bir kötülük yapmayı düşünmek, hatta kesin karar vermekle birlikte, düşünce ve niyetini eyleme dönüştürmezse bundan dolayı günahkâr sayılmaz (bk. Buhârî, “Talâk”, 11; Müslim, “Îmân”, 201, 203, 204).

Hatta Gazzâlî’nin açıklamalarına göre eğer kötü eylemden vazgeçmenin arkasında Allah korkusu, insan sevgisi, pişmanlık duyup günah işlemekten sakınma gibi olumlu sebepler varsa, iyi bir nedenle ondan vazgeçtiği için sevap bile kazanır. Ancak –günah işleme arzusu değişmemekle birlikte– korku, acizlik, şartların elverişli olmaması gibi sebeplerle niyet ve düşüncesini gerçekleştirememiş kişi, buna rağmen kötü niyet ve düşüncesinden dolayı günahkâr sayılır (İhyâ, III, 42). Nitekim 20. âyette Allah’ın adaletle hüküm vereceğini bildiren ifade de buna işaret etmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 649
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 



GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23