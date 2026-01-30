Rusya 'kara para' listesinde!

Ukrayna’ya saldırdığı için sert yaptırımlar uygulayan Batılı ülkeler Rusya’ya bir darbe daha vurdu. AB, kara para aklama riski nedeniyle bugün Rusya’yı kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetleri artıracak.

Finansingundem.com – Dış Haberler Servisi

Avrupa Birliği’nin, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı bakımından “yüksek riskli ülkeler” listesine ekleme kararı resmen yürürlüğe girdi. Avrupa Komisyonu’nun 3 Aralık 2025’te aldığı karar, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 20 gün sonra, 9 Ocak itibarıyla uygulamaya kondu ve Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi’nce iptal edilmediği için geçerlilik kazandı.

RBC’nın aktardığına göre, kararla birlikte AB’de faaliyet gösteren bankalar ve finansal kuruluşlar, Rusya bağlantılı tüm müşteri ve işlemlerde artırılmış özen yükümlülükleri uygulayacak. Para transferleri ve diğer finansal akışlarda kaynak doğrulama, lehdar tespiti, işlem amacı ve ekonomik dayanak incelemesi gibi kontroller genişletilecek; risk azaltıcı ek tedbirler devreye alınacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “AB, kara para aklama riski nedeniyle bugün Rusya’yı kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetleri artıracak” diyerek baskının artacağı mesajını verdi. Kallas, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketi ve Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketine dair çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

FATF ARKA PLANI

Avrupa Komisyonu’nun listesi çoğu zaman FATF’ın uluslararası çerçevesiyle uyumlu ilerliyor. Bununla birlikte FATF, 2023’te Rusya’nın üyeliğini askıya almasına rağmen ülkeyi gri ya da kara listeye almamıştı. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’nın itirazları sonucu ortak bir karar çıkmadı. AB ise bu tutumdan bağımsız biçimde Rusya’yı kendi yüksek riskli ülkeler listesine ekledi.

MOSKOVA’NIN TEPKİSİ

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), kararın “siyasi” nitelik taşıdığını savunarak, Avrupa Komisyonu’nun somut eksikliklere kanıt sunmadığını ve değerlendirmenin Rus tarafının katılımı olmaksızın yapıldığını açıkladı. Yetkililer, kararın yalnızca AB yargı alanındaki kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı olduğunun, Rusya’nın iç finansal sisteminin ise mevcut düzenle işlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Rusya, 2002 yılından bu yana uluslararası kara para listelerinde yer almıyordu. AB’nin son hamlesi, Birlik bünyesindeki uyum departmanlarında inceleme yoğunluğunu artıracak; muhabir bankacılık ilişkileri, ödeme süreleri ve işlem maliyetleri üzerinde ilave baskı yaratabilecek. Şirketler ve finansal aracı kurumlar için yaptırım taraması, nihai faydalanıcı tespiti ve risk puanlama süreçlerinde yeni güncellemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.