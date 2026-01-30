Samsung'dan yeni hava temizleme cihazı

Samsung'un portföyüne kattığı yeni hava temizleyicisi, kullanıcılara tozlardan, zararlı gaz ve kötü kokulardan arındırılmış, temiz hava sağlamanın etkili bir yolunu sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AX5500 hava temizleyicinin üstün özellikleri, güçlü performansı ve alan tasarrufu Samsung'un yenilikçi teknolojileriyle donatıldı.

Çok katmanlı filtreleme sistemiyle öne çıkan Samsung hava temizleyici, kolayca yıkanabilen ön filtresiyle büyük toz partiküllerini yakalıyor. Ardından gelen Aktif Karbon Koku Giderme Filtresi de zararlı gazları ortadan kaldırıyor. Ayrıca Toz Toplama Filtresi'nin elektret filtre katmanının, ultra ince tozların yüzde 99,97'sine kadarını yakalama özelliği bulunuyor.

Yeni Samsung hava temizleyiciyle hava kalitesi ihtiyaca göre otomatik ve verimli bir şekilde optimize edilebiliyor. Otomatik Mod, hava kirliliği seviyesini sürekli olarak izliyor ve güç ile fan hızını 3 kademeden birine otomatik olarak ayarlıyor. Böylece hava kalitesi anlamında konfor sağlıyor.

Hava temizleyiciyle kirlilik düzeyi hassas şekilde kontrol edilebiliyor. Lazer PM 1.0 sensörü sayesinde PM1.0, PM2.5 ve PM10 parçacıklarını tespit etmek için lazer kullanıyor ve Dijital Hava Kalitesi Ekranı her bir parametrenin seviyesini gösteriyor. Gaz sensörü ise 4 adımlı renk varyasyonuyla gösterilen gaz kirleticilerinin düzeyini ölçüyor. Böylece yaşam alanlarında solunan havanın kalitesi adım adım takip edilebiliyor.

Geniş alanlarda havayı, bir köşeden diğerine olacak şekilde temizleyen yeni Samsung hava temizleyici, ön hava girişiyle havayı önden kolayca çekerek duvara yakın konumda bile etkili şekilde çalışıyor. Ardından güçlü fan, 3 yönlü hava akışı sayesinde temiz havayı üç farklı yöne hızla dağıtarak ortamın havasını hızlıca temizliyor.

SmartThings uygulamasıyla hava kalitesini her yerden yönetmek de mümkün oluyor. Kullanıcılar uygulamayla hava temizleyiciyi açıp kapatabiliyor, zamanlayıcı ayarlayabiliyor ve hava kalitesini kontrol edebiliyor. Ayrıca "Intelligent Care" özelliği, hava kalitesi kötüleştiğinde otomatik olarak havayı temizlemeye başlıyor. Hoş Geldin özelliği ise toz seviyesi yükseldiğinde yakındaki kişileri uyarıyor.

Samsung hava temizleyici, yıkanabilir ön filtresi ile kolayca temizlenebiliyor. Toz toplama filtresi ise ultra ince toz filtresi ve aktif karbon koku giderme filtresinden oluşan ikisi bir arada tasarımı sayesinde kolayca değiştiriliyor, ayrıca temizleme veya değiştirme zamanı geldiğinde cihazın uyarı simgesi yanıp sönüyor.

Hava Temizleyici ince tasarımı sayesinde ortamda yer kaplamıyor. Cihaz, gizli hareketli tekerlekleriyle odadan odaya kolayca taşınabiliyor.