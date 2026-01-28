  • İSTANBUL
Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize’de görüntülendi
AA Giriş Tarihi:

Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize’de görüntülendi

Doğu Karadeniz’de yer alan Rize'de, adını yaşam alanı Sibirya'nın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi.

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Kahverengi, siyah ve beyaz renkteki tüyleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip Sibirya kazı, sahil kesimindeki yeşil alanda gözlemlendi.

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, yaptığı açıklamada, Sibirya kazının 10-15 yılda bir Doğu Karadeniz sahillerine gelen bir tür olduğunu söyledi.

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Yaklaşık 10 gün önce fırtınalı havada sahilde üç Sibirya kazı görüldüğünü ifade eden Hatinoğlu, "Bir tanesi kaldı, yaklaşık 10 gündür burada. Kış ziyaretçisi, zorunlu olarak bölgemize geliyor. İnsan ve hayvan baskısı olmadığı için buradaki yeşil alanlarda, parklarda besleniyor." dedi.

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Hatinoğlu, nadir bir tür olduğu için Sibirya kazının video ve fotoğraflarını çekmek isteyenlerin çeşitli illerden Rize'ye geldiğini anlatarak, "Sibirya kazı, dünya ölçeğinde uluslararası tür koruma statüsünde. Nesli tehlike altında, dünya ölçeğinde sayısı azalmakta olan bir tür. Koruma çalışmalarıyla sayıları artırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Sibirya kazının soğuk hava nedeniyle bölgeye geldiğini ve yorgun düştüğünü belirten Hatinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

"Muhtemelen beslenip kendine geldiği zaman tekrar buradan Ukrayna'ya, Rusya'ya geri dönecek. 3-5 gün daha durur diye tahmin ediyorum. Kendinde bu denizi geçebilecek gücü hissettiği zaman yaşam alanına geri dönecektir."

Foto - Nesli uluslararası ölçekte koruma altında! Sibirya kazı Rize'de görüntülendi

Rize'de Sibirya kazı böyle görüntülendi…

Rize'de Sibirya kazı böyle görüntülendi…

Rize'de Sibirya kazı böyle görüntülendi…

Rize'de Sibirya kazı böyle görüntülendi…

Rize'de Sibirya kazı böyle görüntülendi…

