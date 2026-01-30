  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel 234 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
234 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa, İnegöl'de, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavisine uzun süredir devam edilen Maryam Khalilova (64), 234 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Haziran 2015 saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu Kalburt mevkinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahıska Türkü Maryam Khalilova’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Maryam Khalilova, hastanede 234 gün (7 ay 20 gün) süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının cenazesi, morgda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

