Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi

Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi

Kadıköy Rıhtım'da 2015'te gündeme gelen cami projesinin daha önce verilen iptal kararı istinafta bozuldu ve yargı projeye onay verdi. Söz konusu kararın ardından CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı büyük hazımsızlık yaşadı.

Kadıköy Rıhtım'da sahile yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İlk kez 2015 yılında duyurulan ve Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava edilen proje, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından 2024 yılında iptal edilmişti. Ancak istinafa taşınan dosyada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Böylece Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için yargıdan onay çıkmış oldu.

CHP'li Başkan rahatsız oldu

 

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu savundu. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını iddia ederek, beceriksizliğiyle Ankaralıları çileden çıkaran ve "yol yaparsanız daha çok trafik olur" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı akıllara getirdi.

 

Kadıköy Belediyesi'nin karara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıklayan Kösedağı, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunduklarını belirtti. Belediye Başkanı, Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

meleknur

İSTEMİYORUZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR? KENDİ BAHÇESİNE YAPILMIYOR? MİLLETİN ALANINA YAPILACAK!
