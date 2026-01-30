Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!"

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte başkent Washington’da bulunan Kennedy Center’da First Lady’nin "Melania" adlı belgeselinin galasına katıldı. Trump, gala öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt veren Trump, Tahran yönetimiyle temas kurduğunu ve bu görüşmelerin süreceğini ifade etti. İran’ın nükleer programı ve ülkedeki protestolara yönelik sert müdahalelerinin ABD açısından temel kırmızı çizgiler olduğunu vurguladı.

"İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm"

Trump, İranlı yetkililerle doğrudan görüştüğünü belirterek, "Görüşmeler yaptım ve yapmaya devam etmeyi planlıyorum" dedi. Rejimin bir anlaşmaya varmaması halinde askeri seçeneğin gündeme gelebileceğini dile getiren Trump, "Şu anda İran’a doğru seyreden çok sayıda büyük ve güçlü gemilerimiz var. Bunları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olur" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, kimlerle temas kurduğuna dair ayrıntı vermekten kaçınırken, Beyaz Saray da konuya ilişkin ek bir açıklama yapmadı. Ancak Trump, İran’a ilettiği mesajın içeriğini açıkça paylaştı.

"Nükleer silah yok, protestocuları öldürmeyi bırakın"

Trump, İranlı yetkililere iki net mesaj verdiğini belirterek, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi, nükleer silah yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın" dedi. İran’daki infazlara dikkat çeken Trump, "Binlerce insanı öldürüyorlar. Biliyorsunuz iki hafta önce 837 kişinin idamını durdurdum. Bu kabul edilemez. Bir şeyler yapmak zorundalar" şeklinde konuştu.