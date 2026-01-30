Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması

Başkent Caracas'ta açıklamalarda bulunan Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Gelmesi gereken tüm hava yolu şirketleri gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüştüğünü ve iki ülke arasında önemli adımların atıldığını vurgulayarak, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Başkan Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söylemişti.

- Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanı olmuştu

Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.