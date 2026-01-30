  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle! Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin! CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı! Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası! Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok! Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması
Gündem

Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela hava sahasını ticari uçuşlara yeniden açma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Başkent Caracas'ta açıklamalarda bulunan Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Gelmesi gereken tüm hava yolu şirketleri gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

 

Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüştüğünü ve iki ülke arasında önemli adımların atıldığını vurgulayarak, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Başkan Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söylemişti.

 

- Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanı olmuştu

Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay
Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay

Dünya

Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Dünya

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda
Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Dünya

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23