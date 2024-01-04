  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanlığı, İsrail’e ihracatımızı açıkladı: İsrail ile ticaretimizde rakamlar konuşuyor

Togg’dan açıklama geldi! 15 Ocak’ta resmen başlıyor!

Dakikada 1100 mermi atabiliyor! Türkiye'nin yeni uçağı Yunanistan'ı salladı

Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4'ten yeni ihracat başarısı: Buna Türk zırhlısı ‘YÖRÜK’ değil, 4x4 ‘YÜREK’ derler

Tesla’yı fena sollamıştı! Çinli BYD yeni yılda görülmemiş eşsiz fırsatlar sunuyor! Artık o bir dünya lideri!

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Doları olanlar aman dikkat! 7 dünya devi dolar tahminini duyurdu

Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finalinde yaşanan krizle ilgili şok bilgi ortaya çıktı! Yok artık daha neler! Şimdi de bu rezalet patlak verdi

Ne o, maçan yemedi mi koçum? Mabatlarından bi'şey uydurdular, “Bu nedir” diye kimse de sormuyor! Şu rezalete bakın

Ali Koç’la ilgili tüm ülkeyi yangın yerine çevirecek iddia! “Vallahi” diyerek cümle âleme duyurdu! “O zaten başlı başına bir bela”
Dünya Karadeniz'de 3'lü girişim! Türkiye ile masaya oturacaklar
Dünya

Karadeniz'de 3'lü girişim! Türkiye ile masaya oturacaklar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 20:01:00 - 2024-01-04 20:05:12
Karadeniz'de 3'lü girişim! Türkiye ile masaya oturacaklar

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye ve Romanya ile gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Tagarev, ülkenin güneybatısındaki Blagoevgrad kentinde, Karadeniz'deki deniz mayınlarıyla mücadeleye ve Umman Denizi ile Kızıldeniz'de kaçırılan Bulgarlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tagarev, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacağını bildirdi. Bunun metni ve konsepti üzerinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Tagarev, "Önümüzdeki hafta yardımcım imza için İstanbul'da olacak, böylece bu görev yakında başlayacak." ifadesini kullandı.

Tagarev, "Rusya tarafından Ukrayna'da başlatılan savaş, topraklarımız ve seyrüsefer güvenliğimiz açısından riskler doğurmaktadır ve bu riskleri en aza indirmek için üç ülkenin donanmaları mayınları temizleyecek." dedi.

Bulgaristan, Kızıldeniz'e gemi ya da Yemen'e asker göndermeyecek

Tagarev, Bulgaristan'ın Kızıldeniz'e gemi ya da Yemen'e asker göndermeyeceğini belirterek, bunun hiçbir zaman bir seçenek olmadığını söyledi.

Kızıldeniz'de Husilerin el koyduğu "Galaxy Leader" isimli kargo gemisinin Bulgar kaptanı ve ikinci kaptanının henüz serbest bırakılmadığını bildiren Tagarev, "Görevimiz onların salıverilmelerinin bir yolunu bulmak. Bulgar gemisi Ruen de 8 denizciyle birlikte kaçırıldı, biri serbest bırakıldı ve biz de bir çözüm arıyoruz. Çeşitli seçenekleri tartışıyoruz." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart 2024'ten itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen'e dahil edilmesine de değinen Tagarev, "Bu, 6 ay içinde Romanya ve Bulgaristan'ın girişine en çok direnen Hollanda'nın yaptırımları kaldırmasını sağlamayı başaran hükümetin çok ciddi bir başarısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Tagarev, 20 Ekim 2023'te, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın yakın zamanda Karadeniz'de mayın arama operasyonu düzenleyeceğini söylemişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Kasım'da yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" isimli kargo gemisine el koyarak Yemen kıyılarına götürdüklerini duyurmuştu.

Bulgar bir şirket tarafından işletilen "Ruen" adlı gemi, 14 Aralık'ta Umman Denizi'nde korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Gündemde Gazze var ama Türkiye tehlikede! Starlink Gürcistan’dan aktif edildi Karadenize kıyısı olan ülkeler tehdit altında
Gündemde Gazze var ama Türkiye tehlikede! Starlink Gürcistan’dan aktif edildi Karadenize kıyısı olan ülkeler tehdit altında

Gündem

Gündemde Gazze var ama Türkiye tehlikede! Starlink Gürcistan’dan aktif edildi Karadenize kıyısı olan ülkeler tehdit altında

Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş
Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş

Yaşam

Karadeniz’in doğal güzelliği: Çamaş

Karasu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Karadeniz, Karasu’yu parça parça yutuyor
Karasu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Karadeniz, Karasu’yu parça parça yutuyor

Gündem

Karasu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Karadeniz, Karasu’yu parça parça yutuyor

Doğu Karadeniz'de yeni petrol fışkırdı!
Doğu Karadeniz'de yeni petrol fışkırdı!

Ekonomi

Doğu Karadeniz'de yeni petrol fışkırdı!

Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç
Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç

Gündem

Karadenizlilerin öfkesi pahalıya patladı! Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti: Şimdi ise herkes şokta! Oldu mu şimdi bu hiç

Karadeniz’in saklı cenneti: Uçarsu
Karadeniz’in saklı cenneti: Uçarsu

Yaşam

Karadeniz’in saklı cenneti: Uçarsu

Bölgeden yeni manzaralar geldi! Doğu Karadeniz’de ezberler bozuluyor
Bölgeden yeni manzaralar geldi! Doğu Karadeniz’de ezberler bozuluyor

Yerel

Bölgeden yeni manzaralar geldi! Doğu Karadeniz’de ezberler bozuluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23