Karadeniz'de 150 milyon dolarlık dev enerji hamlesi! Dünyanın en büyüğü olacak

Güler, Ordu'da inşa edilecek dünyanın en büyük dalga enerjisi santraline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AMPULLERİ YAKMIŞTIK

Ordu'nun enerji ve gıda alanında kendine yeten bir şehir olması için yürüttükleri çalışmalara değinen Güler, "2007 yılında Adapazarı Karasu'da deniz dalgalarından elektrik enerjisi üretmiştik ve onlarla ufak bir uygulama olarak ampulleri yakmıştık. O bir ilkti ama şimdi endüstriyel amaçlı olarak ilk defa Türkiye'de önemli bir adım atıyoruz. O da deniz dalgalarından gerçek anlamda ihtiyacı karşılayabilecek santraller kurmak." diye konuştu.

Güler, deniz dalgalarından enerji üretimi konusunda yaklaşık 3,5 yıldır çalışmalar yürüttüklerini ve bu alanda benzer çalışmalar yapan Eco Wave Power (EWP) firmasıyla bağlantıya geçtiklerini anlattı.

YAP İŞLET DEVRET

İsrailli Eco Wave Power ile Ordu'da 9 yerde ölçüm yaptıklarını ve 77 megavatlık potansiyel tespit ettiklerini belirten Güler, ilk etapta 4 megavatlık pilot bir tesis için anlaşma yaptıklarını ve "yap-sahiplen-işlet-devret" modeliyle kurulacak pilot tesisten sonra firma ile 73 megavatlık kısmın nasıl inşa edileceği konusunu ayrıca görüşeceklerini dile getirdi.

Kıyıya bağlantılı şekilde inşa edilecek santralin maliyetinin yaklaşık 150 milyon dolar olduğunu kaydeden Güler, santralin inşa sürecine yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Burada hem bizim kendi çalışmalarımız var hem de beraber yaptığımız çalışmalar var. Deniz dalgaları kullanılmayan bir potansiyeldi. Bununla ilgili ilk ciddi adımı attık ve bu yıl içinde son görüşmelerimizi yapacağız. Sonra tabiri caizse kazmayı vuracağız. Santralin inşası için baharda çalışmaları somut olarak ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Zaten şu anda diğer çalışmaları oluşturuyoruz. Fizibilite ile birlikte detay çalışmaları olacak. Bundan sonraki kısmında uygulamaya geçeceğiz."

"SANTRAL, İNŞASININ ARDINDAN BİR YIL İÇİNDE DEVREYE ALINABİLİR"

Güler, yapısı itibarıyla modüler olan santralin mekanik ve elektromekanik uygulamalarının tamamlanmasının ardından 1 yıl içinde devreye alınabileceğine işaret ederek, "Mühim olan başlanması, bunun ilk olması." dedi.

Deniz dalgası enerjisi santralinin Türkiye'de ilk defa inşa edilecek olması nedeniyle yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Güler, "Çalışmaların fiziki olarak ortaya çıkması bir yana bunların bir de regülasyonu var. Yani bunların uygulanmasıyla ilgili Enerji Bakanlığının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yapacağı düzenlemeler var." diye konuştu.

Güler, ayrıca kentte faaliyete aldıkları tesislerle Türkiye'nin enerji politikasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, deniz dalgası santrallerine ilişkin yasal zeminin şekillenmesi konusuna destek olacaklarını ifade etti.

Dalga enerjisinin yenilenebilir ve çevre dostu olduğuna işaret eden Güler, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle bu alanda avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Güler, dalga enerjisinden elektrik üretilmesi projesini denizlerin yanı sıra akarsularda da deneyebileceklerini belirterek, "Bu da ayrı bir çalışma. Onun için bu sadece denize özgü değil. Teorik olarak dalga olan her yerde santral yapmamız mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İLK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK DALGA ENERJİSİ SANTRALİ

Proje, Türkiye'nin şebekeye bağlı ilk dalga enerjisi santrali ve tamamlandığında dünyanın en büyük dalga enerjisi santrali olacak.

İsrail Büyükelçiliğinin Twitter hesabından 15 Aralık'ta yapılan paylaşımda, EWP ile Ordu Belediyesinin iştiraki OREN Ordu Enerji arasında kentte 77 megavatlık enerji santralinin kurulması için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Paylaşımda, Türkiye'de ilk olacak santrale yönelik "Tesis tamamladığında, dünyanın en büyük dalga enerjisi santrali olacak." ifadeleri kullanıldı.

EWP'den yapılan açıklamada ise santralin Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin yeniden güçlendirilmesine yönelik çabayı yansıttığının altı çizilerek, santralin inşası, faaliyete alınması ve santralde üretilen elektriğin satılmasından EWP'nin sorumlu olacağı aktarıldı.