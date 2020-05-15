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Karadeniz'de 15-20 yaş grubu uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:06:31 -
Karadeniz'de 15-20 yaş grubu uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Samsun'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra Atakum sahiline akın etti.

Maske taktıkları görülen gençler, sahilde yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar gençler, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

- Sinop

Sinop'ta, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 15-20 grubundaki çocuk ve gençler güneşli havanın tadını çıkardı.

Karakum mevkisinde yoğunluk oluşturan gençler, sahil kenarında yürüyüş yaparak arkadaşları ile sohbet etti.

Spor yaptıkları da gözlenen gençlerin büyük bölümü maske takarak dışarı çıkarken, sosyal mesafe kuralına da uydukları gözlendi.

- Amasya

Amasya'da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk kez cadde, sokak ve parkları doldurdu.

Saat 11.00'den itibaren bazı gençler aileleriyle bazıları da tek başlarına sokağa çıktı.

Maske taktıkları gözlenen gençler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cadde, park ve yeşil alanlara koştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da kısıtlamalar nedeniyle uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 15-20 yaşlarındaki gençler kentin cadde ve sokakları ile parklarında dolaştı.

Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda yoğunluk oluşturan gençler, uzun süredir sokağa çıkamadıkları için dolaşamadıkları sokakları gezdiler.

Güneşli havanın tadını çıkaran gençlerin bir bölümü de çay boyu yürüyüş yaptı.

- Çorum

Çorum’da sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, güneşli günün tadını çıkardı. Bazı gençler aile yakınları ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi.

Parklarda serinleyen gençler de arkadaşlarıyla sohbet edip bisiklet sürdü.

- Çankırı

Çankırı'da kent merkezindeki alışveriş merkezi civarında yoğunluk oluşturan gençler, hava sıcaklığını da fırsat bilerek park ve yeşil alanlarda dışarıya çıkmanın keyfini yaşadı.

Uzun bir aradan sonra dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşayan 20 yaşındaki Bünyamin Ayhan da dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu, salgının en kısa sürede bitmesini istediğini belirtti.



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