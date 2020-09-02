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Ekonomi KARADENİZBİRLİK ayçiçek ön alım fiyatını ton başına 3 bin 500 liraya yükseltti
Ekonomi

KARADENİZBİRLİK ayçiçek ön alım fiyatını ton başına 3 bin 500 liraya yükseltti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:48:11 -
KARADENİZBİRLİK ayçiçek ön alım fiyatını ton başına 3 bin 500 liraya yükseltti

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 3 bin 200 liralık ön alım fiyatını 3 bin 500 liraya yükselttiğini açıkladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, basın mensuplarına, çiftçileri mağdur etmemek için piyasa şartlarının yeniden değerlendirildiğini aktardı.

KARADENİZBİRLİK'in piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret eden Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, daha önce 3 bin 200 lira olarak tespit ettiğimiz ön alım fiyatını, gelişen piyasa şartları çerçevesinde yeniden değerlendirdi ve 3 bin 500 liraya çıkartma kararı aldı. Böylece geçen sezonki fiyata göre yüzde 40'lık bir artış sağlamış olduk. 300 liralık bu artış, ürününü daha önce teslim etmiş üreticilerimiz için de geçerlidir." dedi.

Erarslan, KARADENİZBİRLİK'in 12 kooperatifte alım yapmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, çiftçimizin mağdur olmaması için elinden gelen gayreti dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. Ortağımız olan binlerce çiftçimizin en ufak bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri almaya bundan sonra da devam edeceğiz. Türkiye'de yağlı tohum üretimi halen yeterli değildir. Bu nedenle en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil etmektedir. Yağlı tohumların değeri giderek artmaktadır. Bölgemiz için de önemli bir kalkınma aracı olan yağlı tohumların ve özellikle ayçiçeği üretiminin çiftçimizin daima yüzünü güldürmesi her zaman en büyük beklentimizdir. KARADENİZBİRLİK, bölgede yağlı tohum üreticilerini ve üretimini birleştiren tek tarım satış kooperatifleri üst birliği olup kooperatifçilik hizmetlerinin bölge ekonomisine olan katkısının artması için her türlü desteği vermeye devam edecektir."

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