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Karadeniz Teknik Üniversitesine 41 akademisyen alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:26:10 -
Karadeniz Teknik Üniversitesine 41 akademisyen alınacak

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 41 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük örgütüne 6, Maçka ile Araklı Ali Cevat Özyurt meslek yüksekokullarına ise birer öğretim görevlisi atanacak.

Mühendislik Fakültesinde 5, Edebiyat ve Fen fakültelerinde 4'er, Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimleri, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 3'er araştırma görevlisi görevlendirilecek.

Ayrıca, Eczacılık Fakültesine de 2 araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 8 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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