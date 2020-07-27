  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 başarı sıralaması

ÖSYM tarafından 2020 YKS sınav sonuçları açıklandı. YKS TYT ve AYT sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar 27-28 Haziran’da ter döktüğü üniversite sınavında kaç taban puanı ve başarı sıralamasına sahip olduğunu sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenci. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması araştıran adaylar hemşirelik taban puanları, Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 başarı sıralaması ne kadar olduğu sorgulanmakta. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 YÖK atlas.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:02:00 -
Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 başarı sıralaması

ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzan göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik taban puanı ve başarı sıralaması şöyle:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşilik başarı sırası 159118 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşilik taban puanı 315,75887

 Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 YÖK atlas

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı