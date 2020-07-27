Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 başarı sıralaması
ÖSYM tarafından 2020 YKS sınav sonuçları açıklandı. YKS TYT ve AYT sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar 27-28 Haziran’da ter döktüğü üniversite sınavında kaç taban puanı ve başarı sıralamasına sahip olduğunu sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenci. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması araştıran adaylar hemşirelik taban puanları, Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 başarı sıralaması ne kadar olduğu sorgulanmakta. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 YÖK atlas.
ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzan göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik taban puanı ve başarı sıralaması şöyle:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşilik başarı sırası 159118
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşilik taban puanı 315,75887
Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020 YÖK atlas