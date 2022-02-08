  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksatan kaza
Yerel

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksatan kaza

Artvin'de cam yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksarken sürücü Cemal Bayır ile yanında Ahmet Oluk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:00:00 -
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksatan kaza

Artvin'in Arhavi ilçesinde cam yüklü kamyonun devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Bayır'ın kullandığı 61 AAJ 052 plakalı kamyon, Karadeniz Sahil Yolu Kıyıcık mevkisinde devrildi.

Kamyonun kasasındaki camların yola savrularak kırılması üzerine trafikte aksama yaşandı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı söz konusu bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan sürücü Bayır ile kamyonda bulunan Ahmet Oluk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay