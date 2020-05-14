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Aktüel

Karadeniz Sahil Yolunda sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:25:40 -
Karadeniz Sahil Yolunda sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı

GİRESUN (AA) - Karadeniz Sahil Yolu Giresun Şehiriçi geçişi güzergahında yola düşen malzemenin sürücülere zor anlar yaşatması, cep telefonuyla kaydedildi.

Gedikkaya Mahallesi Sanayi Viyadüğü girişinde bir aracın üzerinden yola elyaf malzeme düştü.

Kara yolunda bir şeridin kapanmasına yol açan malzeme, sürücülere zor anlar yaşattı.

Durumu son anda fark eden bazı sürücüler kaza tehlikesi atlattı. Sürücülerin yaşadıkları tehlike ise bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

Elyaf malzemesi, devriye görevi yapan trafik ekibi tarafından yoldan temizlendi.

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