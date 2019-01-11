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Karadeniz PKK'ya mezar oldu! Tamamı yok edildi

Bölücü terör örgütü PKK’nın Doğu Karadeniz’de sansasyonel eylemler yapması için bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu, son 4 yıldır süren başarılı operasyonlarla tamamen etkisiz hale getirildi. Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Tokat ve Sivas’ta yürütülen operasyonlara halk da destek verdi.

11 Ocak 2019 Cuma 14:42
Karadeniz PKK'ya mezar oldu! Tamamı yok edildi

Terör örgütü PKK, 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye yeni gruplar göndermek için harekete geçerken, operasyonlar da aralıksız sürüyor.

Bölgede büyük darbe yiyen örgüt, ilk kez bu yıl kış üstlenmesi yapamadı.

Vatandaşlar yoğun destek verdi

Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Tokat ve Sivas’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi (JOPER) ve komandoların katılımıyla yürütülen operasyonlara, köy korucuları ve vatandaşlar da destek verdi.

22 terörist öldürüldü

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ya da sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasının ardından bölgeye yaz döneminde gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi.

Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda öldürülen 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirtildi.

Operasyonlar devam ediyor

Sözde Karadeniz Açılım Grubu’na bağlı terörist grubun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye gönderilen 6 kişilik gruptan 1'i Giresun kırsalında öldürüldü. Bölgeye yeni terörist grupların gönderileceği istihbaratı üzerine bölgede teyakkuza geçildi. Operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:42
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Ordu
  4. Gümüşhane
  5. Giresun
  6. Karadeniz
  7. Trabzon
  8. PKK

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