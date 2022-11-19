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Ekonomi Karadeniz gazı son durum: Karadeniz gazı karaya bağlandı: 540 milyar metreküp, 700 milyar dolarlık dev enerji
Ekonomi

Karadeniz gazı son durum: Karadeniz gazı karaya bağlandı: 540 milyar metreküp, 700 milyar dolarlık dev enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bitti. Karadeniz gazı ile ilgili en son durum: Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazı denizden karaya nakledecek 170 kilometrelik boru hattı tamamlandı. Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük doğalgaz denizden karaya taşıyacak. Bugünkü piyasa değeri yaklaşık 700 milyar dolar olan gazı toplayacak 280 ton ağırlığındaki ekipman denize indirilip Filyos'taki işleme tesisi tamamlandıktan sonra gaz Mart 2023'te evlerimize ulaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:18:00 - 2022-11-19 10:28:54
Karadeniz gazı son durum: Karadeniz gazı karaya bağlandı: 540 milyar metreküp, 700 milyar dolarlık dev enerji

Karadeniz gazının bir etabı daha tamamlandı. Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan ve toplam büyüklüğü 540 milyar metreküp olan doğal gazı deniz altından karaya taşıyacak 170 kilometrelik boru hattının serim işlemi tamamlandı. Bugünkü piyasa değeri 700 milyar doları bulan doğal gaz rezervinin hanelere ulaştırılması için uzun süredir yoğun mesai harcanıyor. Karadeniz gazının önümüzdeki yıl mart ayının sonuna kadar evlere ulaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri başarıyla tamamlandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan ve toplam büyüklüğü 540 milyar metreküp olan doğal gazı deniz altından karaya taşıyacak 170 kilometrelik boru hattının serim işlemi tamamlandı. Bugünkü piyasa değeri 700 milyar doları bulan doğal gaz rezervinin hanelere ulaştırılması için uzun süredir yoğun mesai harcanıyor.

İLETİM SİSTEMİ TAMAM

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkış noktası olan Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara ve denizde boru serim işleminin bittiği müjdesini verdi. Dönmez, gelinen son noktayı şu şekilde değerlendirdi: "Karadeniz gazının taşınacağı 170 kilometrelik 16 inçlik boru hattı ile yine ona yardımcı olmak üzere bazı kimyasalların üretim sahasına taşınmasıyla ilgili 10 inçlik diğer hattının yapım işlemi tamamlandı. Ayrıca BOTAŞ'ın buradan alacağı gazı ulusal sisteme taşıyacak kara noktasının da serimi bitti."

MART 2023'TE EVLERDE

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin yaklaşık olarak yüzde 80'inin tamamlandığı bilgisini paylaşan Dönmez, karada çalışan işçi sayısının 5 bin 500 olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışıldığını ifade etti. Dönmez, deniz tarafında 2 bin 50 kişinin çalıştığını, şu anda 51 geminin denizde operasyonu planlanan şekilde güvenle ilerletebilmek için gayret sarf ettiğini dile getirdi. Denize indirecekleri en büyük ekipmanlardan 'Manifold' adı verilen kuyu gazı toplayarak dağıtan ekipmanın limanda olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, "280 tonluk bir parça, biz bunu gemiden aşağı indireceğiz ve su altında zemine yerleştireceğiz" dedi.

Deniz altında farklı amaçlarla kullanılacak olan üç boru hattını birleştiren manifoldun montajı yakın zamanda yapılacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki tespit edilen 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Hala 3 sondaj gemisi, 9 ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20-30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Yüzde 80 oranında yapımı tamamlanan Filyos tesisinin de tamamlanmasıyla Mart 2023'te doğal gaz hanelere ulaştırılacak. Ardından da gaz Mart 2023'te sisteme verilerek konutlarda kullanılmaya başlanacak.

25-30 YIL YETECEK KAYNAK

Sahadaki keşifle birlikte ülkeye 25-30 yıl yetecek bir kaynağa ulaşılmış olduğunu ifade eden Fatih Dönmez, "İlk etapta günlük 10 milyon metreküple başlayacağız. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. Sonra yine sahada hem deniz tarafında hem kara tarafında kapasite artış çalışmaları devam edecek. 4 yıl sonra günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. O rakam itibarıyla baktığımızda aslında konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz" dedi.

Aralıkta fiyat değişikliği yok

Türkiye'nin 100'üncü yılında Karadeniz gazının tüm milleti hem ısıtacak hem aydınlatacak duruma geleceğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim en büyük hedefimiz yıllardır enerjideki dışa bağımlılığımızı hep azaltmak oldu" dedi. Tuz Gölü ve Silivri gaz depolarının da yüzde 100 dolu durumda olduğunu ifade eden Dönmez, son yıllarda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi birçok ülkeden yeni kaynak notaları oluşturarak sisteme aldıklarını söyledi. Kış mevsiminde bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Dönmez, aralık ayında doğal gazda bir fiyat değişikliği olmayacağını vurguladı.

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Gazcılar

Gaz bulmuşlar, Hep aynı terane, her seçimde gaz veya petrol buluyorlar,Bulsalar da çıkaramazlar gibi daha bir çok hazımsızlık, karın ağrısı ile kıvrananlar neredesiniz? Valla, en çok ve ilk önce siz kullanırsınız...
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