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Yerel Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda kaza
Yerel

Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda kaza

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:50:00 -
Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda kaza

Kaza, Nuriye Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cemal A. idaresindeki 34 RK 0721 plakalı otomobil, Fatsa'dan Ünye istikametine seyir halinde ilerlediği sırada, aynı istikamette önünde ilerleyen Selahattin K.'nin kullandığı 55 RY 265 plakalı tırı sollayarak geçmeye çalıştığı sırada yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Cemal A. ve yanında bulunan eşi Ayşe A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis yol ortasında bulunan aracın kaldırılması nedeniyle trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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