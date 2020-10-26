  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru
Ekonomi

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru

Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin: - "Bu yol 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:30:33 -
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz yolunun 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacağını söyledi.

Şahin, oda binasında gazetecilere, 2. Abdülhamid döneminde yapımı planlanan, Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nde sona gelindiğini söyledi.

Yolun bu seviyelere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, yolun tamamlanmasının ardından Ordu merkez ile Mesudiye arasındaki seyahat süresinin 1, tünel ve viyadüklerle Ordu-Sivas arası ulaşım süresinin 2, Ordu-İskenderun arası ulaşım süresinin ise 6-7 saate kadar düşeceğine dikkati çekti.

Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Ordu'nun lojistik bir merkez haline dönüşeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatta Ordu önemli bir rol üstlenecektir. Bu durum, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayarak ülke ekonomisine de önemli katkı sunacaktır. Ayrıca ihraç ürünleri, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır. Bu yol 5 ilin direkt, yaklaşık 45 ilin dolaylı olarak Karadeniz'e açılan kapısı olacaktır."

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu için en önemli proje olduğunu kaydeden Şahin, "Havalimanından sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım bu yoldur. Ticarette en önemli şey ulaşımdır. Ulaşımı hallettiğimiz zaman ticaret yapmak daha kolay." dedi.

Şahin, Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlandığında yaklaşık 45 ilin Karadeniz'e komşu ülkelere ihracatını bu yol üzerinden yapacağına işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte teslim edilmesi hedeflenen bu proje, pandemi sürecinin etkisi ile yaşanan sıkıntılardan dolayı biraz gecikebilir. İnşallah en kısa sürede bu projenin tamamlanarak hizmete açılmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Yolun birinci etabının bir süre önce açıldığını anımsatan Şahin, açılan bölümle birlikte sürücülerin zaman ve yakıttan önemli şekilde tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanlığı ve Libya De..
Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan yarın saat 8'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay