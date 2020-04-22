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Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

2020-04-22 17:19:21 -
Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Karadağ'dan getirilen, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 75 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan uçakla İstanbul'a getirilen 75 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Çorlu'ya götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen öğrencilerin ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.


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