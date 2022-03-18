Karadağ'dan flaş Türkiye açıklaması! "Önemli bir anda önemli bir rol oynadı"

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2022'ye katılan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında, ADF'de en çok Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikasına ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımına ilişkin oturumlarla ilgilendiğini belirten Abazoviç, "Genişleme politikasının canlı tutulmasına duyulan ihtiyacın altının çizilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an Avrupa ve belki de tüm dünya için çok kritik bir dönemdeyiz. Umarım Rusya'nın saldırıları bir an önce son bulur." diye konuştu.

Abazoviç, AB'ye, Avrupa'nın diğer yerlerinde de aynı problemin ortaya çıkmaması için AB'ye katılmak isteyen ülkelerin üyelik süreçlerinin hızlandırılması çağrısında da bulundu.

ADF'nin dünyada en önemli diplomasi platformlarından biri olduğunu söyleyen Abazoviç, "Dostum Bakan (Mevlüt) Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının burada bir araya gelmesini sağladı. Bu toplantının barışı teşvik etme yolunda çok destekleyici olacağını ve medeniyet değerlerini teşvik edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Abazoviç, Türkiye'yi böyle bir toplantı düzenlediği için tebrik ederek "Bu, ileriye atılmış çok büyük bir adım." dedi.

Savaşan iki tarafı aynı masada bir araya getirmenin önemine dikkati çeken Abazoviç, "Türkiye, iki tarafa da ev sahipliği yaparak ve diyalog kanalını açık tutmaya çalışarak böyle önemli bir anda önemli bir rol oynadı." diye konuştu.

Abazoviç, diyaloğun tek çözüm yolu olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Karadağ hükümetinin beklentisi ve temennisi, bir an önce sivillerin ve şehirlerin bombalanmasını durduracak, savaşı sona erdirecek ve barışı öncelikli tutacak diplomatik çözüm yolu bulunması yönünde."

Gelişmelerin karşısında daha önce olmadığı kadar dayanışma gösterildiğini söyleyen Abazoviç, "Avrupa ve NATO ülkeleri oldukça dayanışma içinde. Son iki hafta için konuşuyorum, hepimizin aynı siyaset çerçevesinde bir araya gelmesini beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Abazoviç, Karadağ'ın da AB'nin izlediği politika doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımları desteklediğini belirterek "Artık Rus oligarklarının mallarını ülkemizin içinde takip edeceğiz. Yaptırımları banka sistemine taşıyoruz. Büyük bir danışma içindeyiz ancak şu anda hala başarılı olduk diyemeyiz. Çünkü hala Ukrayna'da savaş devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve NATO'nun daha üretken politikalar üretmesini ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasını dileyen Abazoviç, Karadağ'ın bunların destekçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Abazoviç, Karadağ'ın, Rusya'nın "dost olmayan ülkeler listesinde" yer almasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Rusya'ya yaptırım uygulamaktan biz de mutlu değiliz ama nasıl bir toplum istediğimizi bilmemiz gerekir. Eğer ayrımcılık, çatışma, savaş, bölgesel ayrılıklardan yana bir toplum istiyorsak bu, bir seçenek ama Karadağ bunu seçmedi. Biz başka bir şeyi seçtik, AB ve NATO ile güvenilir ortaklar olmayı seçtik.

Rusya'nın şu anki eylemlerinin medeni değerlerle bağdaşmadığını düşünüyoruz. 21. yüzyılda birilerinin siyasi, ekonomik, hukuk veya başka bir şey için savaşa başvurması gerektiğini düşünmüyoruz. Buna karşıyız. Batı Balkan ülkelerinin dört bir yanında savaşı tecrübe eden insanlar olarak bunun ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz ve buna şiddetle karşıyız."

Abazoviç, barışın desteklenmesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek "Demokrasiyi, barışı, medeni değerleri desteklemek istiyoruz. Bunların dışındaki şeyleri desteklemek isteyenler siyasi ortağımız olamaz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarına karşı olan Rus vatandaşlarını da desteklediğini ve böyle durumlarda genellemeler yapmaktan kaçınmak gerektiğini dile getiren Abazoviç, şunları kaydetti:

"Bunun sorumlusu vatandaşlar değil, siyasi elitlerdir. Sadece Rusya'da değil, dünyanın her yerinde insanlar siyasi elitlerin kurbanı oluyor. Buradan herkese mesajım şudur: Bu savaş faaliyetlerine karşı olan herkes arkadaşımız, dostumuzdur. Bazı sonuçları olacağını biliyoruz ancak bedel ödemeden birlikte daha iyi bir Avrupa ve daha iyi bir dünya elde edemeyiz. Gelecekte daha iyi gelişmeler elde edebilme ihtimali için biraz bedel ödememiz gerek."

Abazoviç, "Türkiye'nin, Batı Balkanlar'daki rolü son derece önemli. Birçok Batı Balkan ülkesi için dost bir ülke. İkili ilişkilerimiz de oldukça iyi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Karadağ'ı ziyaretinin ilişkilere olumlu yansımalarına dikkati çeken Abazoviç, "Doğru istikamette ilerliyoruz. İyi bir yoldayız. Bence iki ülke ekonomik faaliyetlerini daha artırmalı." diye konuştu.

Savaş ve çatışma gündeminin sona ermesiyle ekonomi ve yatırımlar gibi daha olumlu konulara yoğunlaşarak iki ülkenin bu alanda başarılı olacağını belirten Abazoviç, "Özellikle iki sektör ön plana çıkıyor. Turizm ve enerji önemli. Gelecekte bu alanlarda birçok iyi adım atabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.