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Aktüel Karadağ'da yeni hükümeti Zdravko Krivokapic kuracak
Aktüel

Karadağ'da yeni hükümeti Zdravko Krivokapic kuracak

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran üç ittifakın ortak adayı Zdravko Krivokapic'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:46:31 -
Karadağ'da yeni hükümeti Zdravko Krivokapic kuracak

PODGORICA (AA) - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından yeni hükümeti kurma görevini "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri Zdravko Krivokapic'e verdi.

Djukanovic, Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran üç ittifakın liderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Djukanovic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurması için Krivokapic'in ismini Karadağ Meclisine sunacağını bildirdi.

Karadağ'ın Balkanlar'daki istikrarın en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Djukanovic, yeni dönemde daha önce hükümette bulunmayan partilerin ilk kez hükümette yer alacağını, bugüne kadar iktidarda olanların ise muhalefette olacağını ifade etti.

Djukanovic, kurulacak yeni hükümetten özverili bir çalışma beklediğini vurgulayarak, yeni hükümetin özellikle Karadağ vatandaşlarının sağlığının korunması ve ülke ekonomisinin sağlam kalması noktasında adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Mecliste bir farkla çoğunluğa sahip "Karadağ'ın Geleceği İçin", "Bizim Ulusumuz Barıştır" ve "Siyahtan Beyaza" ittifakları, 23 Eylül'deki ilk Meclis toplantısının ardından hükümeti kurma görevinin Krivokapic'e verilmesi talebiyle 41 milletvekilinin imzasını Djukanovic'e ulaştırmıştı.

Karadağ'daki genel seçimde Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, Sırp kilisesine ve Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı 10, "Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, Sosyal Demokratlar (SD) 3, Boşnak Partisi (BS) 3, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 2, "Oy Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı ise 1 sandalye elde etmişti.

Karadağ yasalarına göre, yeni kabinenin ve hükümet programının 3 ay içinde Mecliste güvenoyu alması gerekiyor. Eğer 8 Ocak'a kadar yeni hükümet güvenoyu alamazsa erken seçime gidilmesi öngörülüyor.

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